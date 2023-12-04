البيت الأبيض: الهجمات على السفن في البحر الأحمر مدعومة بالكامل من إيران

قال البيت الأبيض الاثنين إن الهجوم على ثلاث سفن في البحر الأحمر مطلع هذا الأسبوع يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن واشنطن “لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن”.

كما وتابع جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأضاف سوليفان أن حماس ترفض إطلاق سراح النساء المدنيات.

وفيما قال سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تتجنب مهاجمة المناطق التي حددتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق “محظور قصفها” في غزة.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض “لقد أشاروا أيضا إلى أن هناك مناطق سيكون فيها ‘حظر للقصف’. وفي تلك المناطق، نتوقع من إسرائيل أن تواصل عدم القصف”.

وتابع أنه أجرى عدة جولات من المكالمات الهاتفية في مطلع الأسبوع حول التطورات في غزة.