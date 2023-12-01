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البيت الأبيض: نواصل العمل لتمديد الهدنة من جديد في غزة

منذ 40 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

يأتي هذا التصريح بعد أن استأنفت إسرائيل حربها على القطاع، مما أسفر خلال بضع ساعات عن استشهاد نحو 100 فلسطيني.

كما يأتي بعد أن قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس إن واشنطن ستدعم إسرائيل في حال استأنفت عملياتها العسكرية في القطاع.

وسمحت الهدنة، التي بدأت في 24 نوفمبر تشرين الثاني وتم تمديدها مرتين، بمبادلة رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة بسجناء فلسطينيين يوميا وبدخول شاحنات المساعدات للقطاع.

وقالت إسرائيل، التي ترفض الدعوات لوقف دائم لإطلاق النار، إن الهدنة المؤقتة ستستمر ليوم إضافي مقابل إفراج حماس عن 10 رهائن كل يوم. لكن بعد سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب، فشل الوسطاء في اللحظات الأخيرة في إيجاد صيغة للإفراج عن المزيد من الرهائن.

وذكرت قطر، التي لعبت دورا محوريا في جهود الوساطة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين لاستعادة الهدنة، لكن تجدد القصف الإسرائيلي لغزة يعقد جهود الوساطة.

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