التفاصيل الكاملة للمقترح الأوروبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قدمت القوى الأوروبية ردًّا على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بطرح مقترح مضاد رأت أنه ينبغي أن يشكّل إطارًا يمنح الزخم للمحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الروسي، وفق ما أفاد به مسؤولون أوروبيون مطلعون على مسار الحوار.

فقد أوضح المسؤولون أن الدول الأوروبية الداعمة لكييف رفضت مقترحًا روسيًا يقضي بمقايضة الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك بوقف إطلاق النار.

ولفتوا إلى أن الخطة الأوروبية طُرحت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في إنجلترا يوم السبت الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”

إلى ذلك، تضمن الاقتراح الأوروبي مطالب بوقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

ضمانات أمنية

كما نص على أنه لا يمكن تبادل الأراضي إلا بشكل متبادلة، أي أنه إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فيجب على روسيا الانسحاب من مناطق أخرى أيضاً

كذلك نصت الخطة الأوروبية، التي عُرضت على نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على أن أي تنازل إقليمي من كييف يجب أن يكون محميًا بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي.

أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الإثنين يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.

وكان قادة أوروبيون دفعوا أمس باتّجاه إشراك أوكرانيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم، في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

كما شددوا على وجوب أن تكون كييف جزءا من المحادثات، وعلى ضرورة مشاركة قوى أوروبية في أي اتفاق لإنهاء النزاع.

أربع مناطق

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا تقر بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.