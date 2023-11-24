التواصل مع الإعلام ممنوع.. خطوات إسرائيلية لاستقبال الأسرى

بعد 49 يوم من الحصار الخانق مع القتل والدمار داخل قطاع غزة، فيما وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 14 ألف شهيد، بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بدأ سريان وقف إطلاق النار والذي يستمر لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 24\11\2023 ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم.

وضعت السلطات الصحية في إسرائيل مبادئ توجيهية لاستقبال الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وشملت هذه الخطة الرعاية الطبية الجسدية والصحة العقلية، إضافة إلى كيفية تعامل الجنود الإسرائيليين مع الأسرى منذ الإفراج عنهم وحتى وصولهم المستشفيات، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووفق التقرير، بدأت وزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية إعداد بروتوكولات العلاج قبل أسابيع، إلى أن استعد اليوم الأطباء والعاملون في مجال الصحة العقلية لاستقبال الأسرى.

أما التفاصيل، فبعد تسلم المحتجزين إلى الصليب الأحمر، سيتم نقلهم إلى ممثلي الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودي لإجراء الفحوصات الأولية.

ثم سيتم إرسال الأسرى إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية الستة: مركز سوروكا الطبي، مركز شيبا الطبي، مركز ولفسون الطبي، مستشفى إيخيلوف، مركز شامير الطبي أو مركز شنايدر الطبي للأطفال.

كما سيحدد الطاقم الطبي من وزارة الصحة المكان الذي ستذهب إليه كل أسيرة أطلق سراحها، على ألا يتم فصل الأمهات والأطفال.

كما سيتم إخطار أفراد أسر المحتجزين المقربين بالمكان للم شملهم، ثم نقلهم مع عائلاتهم إلى مناطق منفصلة مخصصة للمستشفيات.

وبعدها سيتم إجراء جميع التقييمات الطبية في هذا المجال، بعيدا عن المرضى والموظفين الآخرين.

وستمنع وسائل الإعلام من التواصل مع الأسرى وأسرهم في البداية، على أن يتم تجميع الملفات الطبية لكل منهم باستخدام المعلومات التي تم جمعها من منظمات الحفاظ على الصحة الإسرائيلية.

وحالما يتأكد تسليمهم إلى إسرائيل، سيتم الإفراج عن سجلاتهم الطبية السرية إلى المستشفى المعني.

يشار إلى أن وزارة الضمان الاجتماعي كانت قدمت تعليمات للجيش الإسرائيلي تضمن توفير أفضل رعاية ممكنة للأسرى المفرج عنهم قبل وصولهم إلى المستشفيات.

وقد نصح الجيش بتعيين جندي واحد لمرافقة كل طفل أو عائلة.

وتنص التعليمات، وفق الصحيفة، أنه يجب على الجنود التعريف بأنفسهم والتحدث بشكل مطمئن إلى الأطفال.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية تبدأ بعد ساعات من الجمعة، بتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بعد أن دخل وقف النار حيّز التنفيذ صباح الجمعة في القطاع المحاصر.