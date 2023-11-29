التوتر مستمر في الضفة الغربية.. والدمار يطال البنية التحتية في جنين

بعد الدمار الكبير داخل قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية كما والبنية التحتية بشكل كبير، يستمر جيش العدو باستكمال بصمة الدمار على عدد كبير من المناطق في الضفة الغربية التي كانت آخرها جنين، وتعاني الضفة من هذا التوتر منذ السابع من أكتوبر من خلال اقتحامات إسرائيلية مستمرة، وهجمات أيضاً.

هذا وكشف رئيس بلدية جنين في الضفة الغربية نضال عبيدي، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية بشكل كبير، ما أدى إلى تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر تفوق إمكانية البلدية.

يأتي هذا في حين أفادت غرفة تجارة وصناعة جنين بأن الخسائر وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة، حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق عرب إسرائيل فيها.

كذلك شهدت الضفة الغربية حملات اعتقالات واسعة بعد موجة اقتحامات خلال الساعات الماضية.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط مخيم جنين شمال الضفة.

فيما أكد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها. وأوضحوا أن قوات إسرائيلية اقتحمت عددا من أحياء المدينة ودخلت المخيم، وسط إطلاق نار كثيف، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي (AWP)

من جهته، كشف الرئيس الدولي لمنظمة “أطباء بلا حدود” كريستوس كريستو اليوم، أن فلسطينيين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في مخيم جنين بعدما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من الوصول إليهما.

كما أضاف عبر منصة “إكس” أن الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات، أغلق مداخل مستشفى خليل سليمان والطرق بالمخيم، ومنع عربات الإسعاف من المغادرة لساعتين.

وقال رئيس المنظمة الذي كان يزور فريقها بالمستشفى “لم نتمكن من المغادرة لتقديم الرعاية لمدة ساعتين، ولم يتمكن الناس من الوصول إلينا”.

أتى ذلك، فيما يتوقع أن يشهد مساء اليوم تبادل دفعة جديدة للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومقابل العشرات الذين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، اعتقلت المئات من الشبان في الضفة على مدى الأسابيع الماضية.

فقد أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في أحدث إحصاء، ارتفاع حصيلة حملة الاعتقالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى أكثر من 3200، منذ السابع من أكتوبر. وسحب أغلب هؤلاء الشبان من منازلهم أو عبر الحواجز الإسرائيلية.

فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، 5 أشخاص من عائلة واحدة بمخيم عسكر شرق نابلس بالضفة، وفق ما نقلت وكالة شهاب الإخبارية على تليغرام.