"الجحيم بكل أشكاله".. مسؤول أممي كبير يحذر من مجاعة في غزة ويناشد رفع الحصار فوراً

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تطويق مدينة غزة استعدادًا لاقتحامها، تتفاقم معاناة السكان المدنيين بفعل الحصار الخانق المفروض على القطاع الفلسطيني، ما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

ما دفع مفوض الأونروا، فيليب لارزاني، إلى تجديد مطالبته بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى الغزيين.

وقال في منشور على حسابه في إكس مساء الأحد إن “سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله”.

كما اعتبر أن “الوقت حان لأن تسمح إسرائيل للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لسكان غزة دون قيود”.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 24, 2025

“ستظل تطاردنا”

إلى ذلك، رأى أن تلك المأساة ستظل تطارد المجتمع الدولي، معتبراً أن “إنكار حصول مجاعة في القطاع أبشع تعبير عن نزع الإنسانية”.

وحث إسرائيل على التوقف عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، وللصحافيين الدوليين بالتغطية المستقلة من قلب غزة.

أتت تلك المناشدة الأممية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في القطاع المدمر إلى 289، بينهم 115 طفلا، وفق أحدث إحصائية لوزراة الصحة في غزة.

كما جاءت بعدما أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبيركورن، قبل أيام أن وضع سوء التغذية في غزة أصبح أول حالة مؤكدة رسميا للمجاعة في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك وصف خبراء من آلية مراقبة الأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة – التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي – لأول مرة رسمياً الوضع شمال القطاع بأنه مجاعة.