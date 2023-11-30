الجيش الأردني ينفذ إنزال جوي ثالث للمستشفى الميداني في غزة

تستمر الجهود الأردنية لدعم أهالي قطاع غزة عبر مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وكوادر طبية، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية.

ونفذت طائرة عسكرية، الخميس، تابعة لسلاح الجو الأردني عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إغاثية عاجلة إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساء يوم الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76.

وكانت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قد سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم.