الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطن بجروح طفيفة في "اشتباك" مسلح بالضفة

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن في “اشتباك” مع فلسطيني في وسط الضفة الغربية.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “فلسطينيا أطلق النار على مستوطنين إسرائيليين قرب البؤرة الاستيطانية عدي عاد وسط الضفة الغربية”.

وأشار إلى اندلاع اشتباك بين الفلسطيني والمستوطنين.

وأضاف أن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجروح “طفيفة” خلال الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

ولفت إلى أنه “في هذه الأثناء، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتطويق قرية المغير (شمالي مدينة رام الله) وقرى إضافية وتنفذ أعمال تمشيط لملاحقة المسلح”.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.