الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي يبحث عن "يحيى السنوار" في هذه المدينة!

منذ 32 دقيقة
يحيى السنوار

يحيى السنوار

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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إنه بعد انتهاء الهدنة، من المتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على خان يونس، مسقط رأس قائد حركة حماس في غزة “يحيى السنوار” والذي يعتبر أبرز المطلوبين لإسرائيل في قطاع غزة.

وفق الصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد أن السنوار يدير العمليات مع رئيس الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، وعدد قليل آخر من كبار قادات الحركة من أنفاق داخل خان يونس.

في سياق متصل، شاركت أمس الثلاثاء عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، فيما غادر 30 من الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر.

وقالت كتائب القسام إن احتكاكا ميدانيا حدث شمال غزة “نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة”، وإن عناصرها تعاملوا مع هذا الخرق.

من جانب آخر، وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى الدوحة لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين بشأن استمرار إطلاق سراح الأسرى.

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