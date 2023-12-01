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الجيش الإسرائيلي: وفاة 5 رهائن في قطاع غزة

منذ دقيقة واحدة
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: “في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم”.

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت): “أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل”.

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تمّ “تحديد مكانه في الأيام الماضية”، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وبحسب هاغاري فإن حركة حماس ما زالت تحتجز “136 رهينة من بينهم 17 من النساء والأطفال”.

    المصدر :
  • رويترز

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