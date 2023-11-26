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الجيش الإسرائيلي يتسلم 14 محتجزا و3 أجانب من الصليب الأحمر

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 6:53 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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قال الجيش الإسرائيلي (الأحد 26-11-2023) إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه استلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجزهم في غزة.

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

في السياق، أعلنت حركة (حماس)،  الإفراج عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية، وقالت الحركة إنها أطلقت سراح الرهينة تقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

ولم يتضح إن كان الإفراج عن المحتجز الروسي له صلة باتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس وبدأ سريانه يوم الجمعة.

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