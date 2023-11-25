الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة: لا تتجهوا شمالاً

جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة، في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة 24\11\2023 بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلن المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، في فيديو جديد نشره اليوم السبت 25\11\2023 على حسابه في منصة إكس، أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع.

كما أضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضا “خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتًا، التنقل إلى جنوب وادي غزة، أو الدخول إلى البحر”، في إشارة توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك.

كذلك، أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، ممنوع، وفق تعبيره.

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي أمس الجمعة 24\11\2023 على عدد من النازحين إلى جنوب القطاع، أثناء محاولة عودتهم إلى منازلهم في الشمال بعد أن أجبروا على تركها ركاماً جراء القصف الإسرئيلي العنيف على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.

يشار إلى أنه من المرتقب أن يمتد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة 24\11\2023 لأربعة أيام، يطلق خلاله 50 أسيراً إسرائيلياً احتجزتهم حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر حين شنت هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص.

في حين تطلق إسرائيل 150 أسيرا فلسطينياً من الأطفال والنساء، معتقلين في سجونها بعضهم دون محاكمة منذ سنوات، وذلك في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى الذي توسطت فيه كل من قطر ومصر فضلا عن الولايات المتحدة.

وأدى الصراع الذي تفجر في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال في القطاع المحاصر جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة. فيما أصيب نحو 35 ألف بجروح، ودمر 60% من أبنية القطاع لاسيما في الشمال بشكل كلي أو جزئي.