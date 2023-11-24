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الجيش الإسرائيلي يحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن

منذ 45 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أفاد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت الجمعة في منتجع إيلات على البحر الأحمر بجنوب إسرائيل، محذرة من هجوم جوي محتمل من اليمن.

وسبق أن أطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل تضامنا مع المسلحين الفلسطينيين الذين تقاتلهم إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

هذا وقال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق الجمعة سراح 39 سجينا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.

هذا وبدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 24\11\2023 ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم.

كما ستتزايد المساعدات التي تتدفق على قطاع غزة المحاصر خلال أول هدنة منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

والموعد المقرر لبدء الهدنة هو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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