الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي يطرد ضابطين لانسحابهما من معارك شمالي غزة

منذ 50 دقيقة
جندي من الجيش الإسرائيلي

جندي من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقال ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.

وتعرضت قوات الاحتلال لخسائر كبيرة خلال أسابيع من المعارك الضارية مع المقاومة في محاور عدة بقطاع غزة قبل إبرام هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.

في سياق متصل، وصف خبراء تغيُّب ألفي جندي إسرائيلي عن خدمتهم في الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، دون إذن، بأنه “أكبر تخلّف” يشهده الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” ذكرت قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي سيطبّق عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب في غزة، والمقدّر عددهم بنحو ألفَي جندي.

وأَضافت الصحيفة، في تقرير بهذا الشأن الأربعاء الماضي، أنّ الكثير من جنود الاحتياط، الذين لم يكونوا في الأصل جزءا من القوات النظامية، تطوّعوا بمبادرة شخصية، وتقدّموا للمشاركة في المجهود الحربي، إلا أنه لا يزال بعض الجنود الآخرين في منازلهم، وهو انتهاك للقانون وسط الحرب.

يشار إلى أن جزء من الفارين من الخدمة العسكرية هم من جنود الخدمة الإلزامية كذلك، وبعضهم غاب عن الخدمة قبل اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن العقوبة ستكون الحبس العسكري الفعلي من يوم إلى 3 أيام عن كل يوم غياب.

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