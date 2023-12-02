السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد لواء بهجوم طوفان الأقصى.. أين جثته؟

منذ 9 دقائق
العقيد في الجيش الإسرائيلي أساف حمامي

العقيد في الجيش الإسرائيلي أساف حمامي

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة “إكس” إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.

وبذلك، يرتفع إلى 4 عدد جثامين العسكريين التي تحتفظ بها حماس، وقتلوا جميعا في هجمات 7 أكتوبر.

من جهته، اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد لواء في فرقة غزة على أيدي القسام في 7 أكتوبر واحتجاز جثته يعكس حجم الخسارة والهزيمة التي مني بها جيشه أمنيا وعسكريا في اليوم الأول للمعركة.

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