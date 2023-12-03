الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال "خان يونس"

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي (الأحد 3-12-2023) عن إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات مشاة ومدرعات بدأت بالعمل في منطقة شمالي خان يونس.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى 2300 تجمع سكني تعرف بالمربعات او “بلوك” ضمن خطتها الجديدة لجولتها الثانية من الحرب، وأمر الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في خان يونس وحولها، ونشر خريطة توضح الملاجئ التي ينبغي لهم التوجه إليها إلى الغرب من المدينة وصوب الجنوب نحو رفح المتاخمة لمصر.

لكن السكان قالوا إن المناطق التي أُمروا بالتوجه إليها أيضا واقعة تحت الهجوم.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية فإن هذه التجزئة حولت القطاع كله إلى نازحين وتسببت في تكدس بشري لا مثيل له على الإطلاق.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن طائراته الحربية والهليكوبتر ضربت أهدافا لحماس من بينها فتحات أنفاق ومراكز قيادة ومنشآت تخزين أسلحة. وذكر الجيش أن القوات البحرية ضربت مركبات لحماس على الشاطئ.

وأحجم الجيش عن تقديم بيانات عن عدد الغارات الجوية المنفذة.