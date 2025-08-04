الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر حبرون

منذ 8 دقائق
قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

شهد وسط مدينة الخليل مساء أمس الأحد إغلاقاً كاملاً من الجيش الإسرائيلي شمل عشرات المحال الفلسطينية، في إطار انتشار عسكري يهدف إلى تأمين اقتحامات المستوطنين للموقع الأثري المعروف باسم “قبر حبرون” بأحد شوارع المدينة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوات إسرائيلية انتشرت وسط الخليل حيث الأسواق المركزية والحيوية وأجبرت أصحاب المتاجر على إغلاقها، وأفرغت المنطقة من الفلسطينيين، لتأمين اقتحامات المستوطنين للموقع الأثري.

ووفق الشهود، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا شارع بئر السبع، على شكل مجموعات بمرافقة عناصر من الجيش، وأدوا طقوسا تلمودية بموقع أثري فيه “قبر حبرون”.

ويزعم المستوطنون أن قبر “حبرون” أو “بن كناس”، يعود ليهودي سكن الخليل في الماضي، ويوجد داخل قبو منزل فلسطيني، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وبموازاة حرب الإبادة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

مشاهد من تشييع جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور - الأناضول
غزة تحت القصف
كيف تدعمين قاتلي ابنتنا؟.. عائلة عائشة نور تنتقد سيناتورة أمريكية دعمت إسرائيل
القيادي في حركة حماس عزت الرشق
غزة تحت القصف
حماس: نتنياهو يحاول "تصفية" ملف الأسرى عبر التجويع المتعمد
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير
غزة تحت القصف
زامير يحذر: توسيع العمليات بغزة يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟