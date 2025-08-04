الجيش الإسرائيلي يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر حبرون

شهد وسط مدينة الخليل مساء أمس الأحد إغلاقاً كاملاً من الجيش الإسرائيلي شمل عشرات المحال الفلسطينية، في إطار انتشار عسكري يهدف إلى تأمين اقتحامات المستوطنين للموقع الأثري المعروف باسم “قبر حبرون” بأحد شوارع المدينة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوات إسرائيلية انتشرت وسط الخليل حيث الأسواق المركزية والحيوية وأجبرت أصحاب المتاجر على إغلاقها، وأفرغت المنطقة من الفلسطينيين، لتأمين اقتحامات المستوطنين للموقع الأثري.

ووفق الشهود، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا شارع بئر السبع، على شكل مجموعات بمرافقة عناصر من الجيش، وأدوا طقوسا تلمودية بموقع أثري فيه “قبر حبرون”.

ويزعم المستوطنون أن قبر “حبرون” أو “بن كناس”، يعود ليهودي سكن الخليل في الماضي، ويوجد داخل قبو منزل فلسطيني، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وبموازاة حرب الإبادة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.