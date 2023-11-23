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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل تحركاته خلال أيام الهدنة في غزة

منذ 20 دقيقة
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي (رويترز)

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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع “حماس” حيز التنفيذ.

وقال أدرعي في منشور وصفه بـ”الهام” على حسابه في “إكس”: “مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها”.

وأضاف: “قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي”.

وتابع: “يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط”

واختتم قائلا: “لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله”.

وأكدت قطر وحماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

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