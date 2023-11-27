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الجيش الإسرائيلي: 11 رهينة أفرجت عنهم حماس في طريقهم لإسرائيل

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2023 10:42 مساءً
صور لرهائن لدى حماس

صور لرهائن لدى حماس

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قال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، إن الصليب الأحمر أكد له أن 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن أفرجت عنهم حركة (حماس) من غزة.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم الخارجية القطرية قوله إن “الرهائن الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة بينهم 3 فرنسيين وألمانيان و6 أرجنتينيين”.

وكانت القناة “12” الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن الصليب الأحمر تسلّم 11 محتجزا إسرائيليا من حركة حماس، هم 9 أطفال وسيدتين، في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وأعلنت قطر وحماس، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه “في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

كما قالت حركة حماس في بيان، إنها “تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة”.

كما أكدت الحركة أنها تعدّ قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.

    المصدر :
  • رويترز

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