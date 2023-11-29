الحرب على غزة تشتت إدارة بايدن.. مسؤولة كبيرة في "CIA" تنشر صورة تثير غضب الإسرائيليين!

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن مسؤولة كبيرة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) “CIA” نشرت على صفحتها بموقع فيسبوك صورة تعبر عن تأييدها لفلسطين بعد أسبوعين من الهجوم الذي أطلقته حركة (حماس) والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية -في تقرير نشرته مساء الثلاثاء- أن هذه الخطوة تعد تعبيرا نادرا عن موقف سياسي من قبل أحد كبار مسؤولي الاستخبارات تجاه الحرب التي أثارت اعتراضات في صفوف إدارة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت أن المسؤولة التي تشغل منصب نائب المدير المساعد لشؤون التحليل في السي آي إيه قامت بتغيير خلفية صفحتها على فيسبوك يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث وضعت صورة رجل يلوح بعلم فلسطين، وهي صورة تكرر استخدامها في مواد تنتقد إسرائيل.

وعلى صفحتها أيضا، نُشرت صورة “سيلفي” لها وعليها عبارة “الحرية لفلسطين”. لكن مصدرا مطلعا قال إن الصورة نشرت على فيسبوك قبل سنوات.

وقالت الصحيفة إنها تمتنع عن ذكر اسم المسؤولة بعدما أعربت السي آي إيه عن مخاوف بشأن سلامتها.

ونقل التقرير عن مسؤولين مطلعين قولهم إن المسؤولة الأميركية أشرفت في السابق على إعداد التحليلات الاستخبارية اليومية التي تقدم للرئيس بايدن، وأشاروا إلى أن الصورة التي نشرتها أثارت مخاوف داخل إدارته.

ونقلت فايننشال تايمز عن بيان للسي آي إيه، أن ضباط الوكالة “ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد تكون لهم وجهات نظر شخصية”.

ولم تستجب مسؤولة وكالة المخابرات المركزية لمحاولة الوصول إليها عبر موقع LinkedIn، ولكن بعد التواصل يوم الاثنين، تم حذف الصور المؤيدة لفلسطين والمشاركات غير ذات الصلة من العام ونصف العام الماضيين من صفحتها.

أعرب أربعة من مسؤولي المخابرات السابقين عن دهشتهم من أن أحد نائبي المدير المساعدين الذين يقدمون تقاريرهم إلى رئيس التحليل سوف ينشر صورة على فيسبوك تظهر وجهات نظرها السياسية الواضحة بشأن قضية مثيرة للخلاف.

وقال مسؤول استخباراتي سابق: “إن النشر العلني لبيان سياسي مثير للجدل بشكل واضح من قبل مدير تحليلي كبير في منتصف الأزمة يظهر سوء تقدير واضح”، مضيفًا أن بعض أعضاء مجتمع الاستخبارات كانوا قلقين من أن المنشور يعبر عن تحيز يمكن أن تقويض مديرية التحليل.

وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية السابقون إن الصورة أثارت مخاوف على عدة مستويات، بما في ذلك حقيقة أن وكالة المخابرات المركزية لديها علاقات قوية مع المخابرات الإسرائيلية. وقال مسؤول سابق ثان: “بالنظر إلى علاقة وكالة المخابرات المركزية الوثيقة منذ فترة طويلة مع الإسرائيليين في مجال الاتصال، فإن هذا سيكون غير عادي إلى حد كبير بالنسبة لمسؤول كبير في الوكالة”.

وجاء هذا الكشف في الوقت الذي وصل فيه مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى قطر لعقد اجتماعات مع رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية ورئيس وزراء قطر، الذي شارك في التوسط في صفقة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقد أدى دعم بايدن القوي لإسرائيل في الوقت الذي تضغط فيه على حملتها القاتلة للرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى انقسام الموظفين في إدارته.

وقد استضاف كبار المسؤولين جلسات استماع مع الموظفين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الأخرى في محاولة لفهم ومحاولة تهدئة مخاوفهم بشأن نهج الرئيس.

قدم العشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين احتجاجات رسمية على نهج بايدن عبر ما يسمى بقناة المعارضة التابعة لوزارة الخارجية هذا الشهر. ووقع المئات من الموظفين الحكوميين الآخرين، بما في ذلك المعينون السياسيون، على رسائل عامة وخاصة أخرى تدعو بايدن إلى السعي لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.