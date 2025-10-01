الحرس الثوري: سنزيد مدى الصواريخ إذا اقتضت الضرورة

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن طهران ستوسع مدى صواريخها إلى أي نقطة تعتبرها ضرورية، في رد على مطالب غربية بكبح برنامجها الصاروخي.

وأشار المسؤول إلى أن مدى الصواريخ الإيرانية يبلغ حالياً نحو ألفي كيلومتر، وهو مدى تعتبره إيران كافياً لتغطية إسرائيل، لكنه أكد أن هذا المدى “سيُزاد إذا دعت الحاجة”.

وتأتي التصريحات وسط تعثر المحادثات النووية بسبب إصرار الولايات المتحدة ودول أوروبية على إدراج برنامج إيران الصاروخي ضمن أي اتفاق، في حين ترفض طهران ذلك وتؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

كما أضاف المسؤول أن قوة الصواريخ الإيرانية ساهمت، وفق تعبيره، في الحد من الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن إيران أطلقت خلالها مئات الصواريخ.