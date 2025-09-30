الأربعاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

منذ ساعة واحدة
دافيد زيني

دافيد زيني

A A A
طباعة المقال

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وكان نتنياهو أعلن عن تعيين زيني في مايو أيار الماضي. وسيتولى زيني مهام منصبه في الخامس من أكتوبر تشرين الأول وستستمر ولايته لمدة خمس سنوات.

ويتولى زيني المنصب خلفا لرونين بار، الذي تنحى في يونيو حزيران بعد أن أعلن استقالته في أبريل نيسان، وذلك بعد أن قال نتنياهو إنه قرر إقالته. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا قضت في وقت لاحق بأن هذا القرار “غير قانوني ومخالف للقانون”.

وأصبح جهاز الشاباك، المعني بإجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب، محور معركة سياسية آخذة في الاتساع بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من المنتقدين من بينهم أعضاء المؤسسة الأمنية وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف مع اقتراب إغلاق الحكومة
الدولار الأمريكي
الدولار يتراجع متأثراً بمخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية
زلزال يضرب الفلبين
زلزال يضرب إندونيسيا وآخر في الفلبين يقتل 5 أشخاص

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل