الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وكان نتنياهو أعلن عن تعيين زيني في مايو أيار الماضي. وسيتولى زيني مهام منصبه في الخامس من أكتوبر تشرين الأول وستستمر ولايته لمدة خمس سنوات.

ويتولى زيني المنصب خلفا لرونين بار، الذي تنحى في يونيو حزيران بعد أن أعلن استقالته في أبريل نيسان، وذلك بعد أن قال نتنياهو إنه قرر إقالته. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا قضت في وقت لاحق بأن هذا القرار “غير قانوني ومخالف للقانون”.

وأصبح جهاز الشاباك، المعني بإجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب، محور معركة سياسية آخذة في الاتساع بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من المنتقدين من بينهم أعضاء المؤسسة الأمنية وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة.