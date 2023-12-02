الحكومة الإسرائيلية: نهاية الحرب تعني القضاء على حماس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، السبت، أن الحرب مستمرة في غزة حتى تدمير حماس، وأن القطاع يجب ألا يشكل تهديدا على إسرائيل بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن الجيش على أهبة الاستعداد في الجنوب والشمال. وأضافت أن “نهاية الحرب تعني القضاء على حماس”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن حماس رفضت الإفراج عن مزيد من المختطفين و”لذلك استكملنا الحرب”، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية “تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال قطاع غزة”.

كما أكدت الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله يعرّض لبنان لخطر غير مسبوق.

وطالب الجيش الإسرائيلي، السبت، من سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء منازلهم فورا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ندعوكم لإخلاء منازلكم فورا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة”.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش استأنف “العمل بقوة” ضد حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

هذا وأعلنت سرايا القدس، التابعة لحماس، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومحاور شمال غرب وجنوب غزة منذ ساعات الفجر الأولى.

كما أعلنت السرايا أنها لا تزال تقصف بالصواريخ مدنا ومواقع وقواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة.