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الحوثيون: سنستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2023 11:08 صباحًا
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

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قال يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن عبر قناة الجماعة على تيليغرام إنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا المتحدث جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وفي وقت سابق أعلن سريع، الثلاثاء 14\11\2023، أن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف: أطلقت قواتنا المسلحة.. دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش “إيلات”.

وأفاد بأن الإطلاق جاء “بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف”.

وشدد سريع على أن الجماعة “لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان”.

    المصدر :
  • رويترز

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