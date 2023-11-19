"الحوثي" يستولي على سفينة في البحر الأحمر.. وتل أبيب تُدين وتتبرّأ "ليست إسرائيليّة"!

على وقع تأكيد جماعة الحوثي استمرار استهدافها للمصالح الإسرائيليّة نصرة لغزة، احتجزت الجماعة اليمنية سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر تدعى “غالاكسي ليدر”، وعلى متنها 22 شخصًا.

في هذا الإطار، ذكرت مصادر “العربية/الحدث”، أن السفينة مملوكة لإسرائيلي يدعى رامي أونجر، وهو رجل أعمال، فيما أشارت تل أبيب إلى أنّه لم يكن على السفينة إسرائيليون، وطاقمها يبلغ 22 شخصًا.

إذ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي.

وكتب عبر حسابه في “إكس”: “حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي”.

كما أضاف أنّ “السفينة ليست إسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي من دون أي إسرائيلي”.

بدوره، اعتبر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّ “اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني”، مشيرًا إلى أنّه يُدين بشدة هذا الهجوم على سفينة دولية، نعتبرًا أنّه “سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية”.

جاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية، اليوم.

وقالت في بيان إنها “ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية”.

كما طالب الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية، منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي (نوفمبر) أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في “إكس”، أن الجماعة “ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة”.