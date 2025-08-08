الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأردنية تندد بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة

منذ ساعة واحدة
دبابة إسرائيلية تقف على الحدود بين إسرائيل وغزة، في إسرائيل، 27 مايو 2025 رويترز

دبابة إسرائيلية تقف على الحدود بين إسرائيل وغزة، في إسرائيل، 27 مايو 2025 رويترز

A A A
طباعة المقال

نددت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين”.

وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة “تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس”.

وأضاف “السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 8\8\2025 على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط (تعبيرية)
النفط يتحول للارتفاع لكن في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو
علم السعودية
السعودية تندد بقرار إسرائيل توسيع العمليات في قطاع غزة
موقع محيط بعيادة الأونروا التي تم إخلاؤها، حيث كان النازحون يحتمون فيها، عقب غارة إسرائيلية خلال الليل، في مدينة غزة في 6 أغسطس 2025. رويترز
رئيسة المفوضية الأوروبية: على إسرائيل إعادة النظر في قرارها بشأن مدينة غزة

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
الحادث في بشامون
فيديو.. حادث سير مروع في بشامون!