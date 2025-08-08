الخارجية الأردنية تندد بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة

دبابة إسرائيلية تقف على الحدود بين إسرائيل وغزة، في إسرائيل، 27 مايو 2025 رويترز

نددت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين”.

وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة “تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس”.

وأضاف “السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 8\8\2025 على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.