الخارجية الأمريكية تعلق على مشاهد قتل مسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين عزّل بغزة

صرحت الخارجية الأميركية، اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب، تعليقا منها على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتله 4 مدنيين فلسطينيين بعد تتبعهم بطائرة مسيّرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة الأناضول، تعليقا على المشاهد الحصرية التي عرضتها قناة الجزيرة وتظهر تتبع المسيّرة الإسرائيلية للمدنيين الأربعة قبل أن تقتلهم بصواريخ أطلقتها عليهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنهم “لم يتأكدوا بعد من صحة المشاهد”، إلا أنه أعرب عن انزعاجه الكبير منها، وأكد طلب المزيد من المعلومات من المسؤولين الإسرائيليين حولها.

وأضاف المتحدث بأن إسرائيل “تتحمل مسؤولية التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب”. وشدد على ضرورة كشف السلطات الإسرائيلية المسؤولين ومعاقبتهم في هذا الإطار.

كما أكد أيضا على ضرورة منع وقوع انتهاكات مماثلة مرة أخرى.

وعرضت قناة الجزيرة أول أمس الخميس مشاهد حصرية تظهر استهداف مسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والتُقطت المشاهد من مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيّرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وحسب تقرير لمراسلة الجزيرة سلام خضر، فإن هذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا وعمليات عسكرية منذ بدء التوغل في المحافظة الجنوبية أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتظهر المشاهد الشبان وهم يسيرون -بحثا عن منازلهم أو ما بقي منها- بين ركام خلفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه برا.

ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون السلاح ولا يشكلون أي خطر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.