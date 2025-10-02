الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
الخارجية البريطانية: قلق شديد بعد اعتراض إسرائيل أسطول مساعدات لغزة

منذ 51 ثانية
وزارة الخارجية البريطانية

أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس عن “قلقها البالغ” بعد قيام إسرائيل باعتراض أسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة. وذكرت الوزارة أنها شددت على إسرائيل بضرورة إيجاد حل آمن لنقل المساعدات إلى القطاع.

وأكدت الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع عائلات عدد من المواطنين البريطانيين المشاركين في الأسطول، مشددة على ضرورة تسليم المساعدات إلى المنظمات الإنسانية لضمان وصولها إلى المحتاجين بأمان.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع “إكس” أن السفن أُوقفت “بأمان” وتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

