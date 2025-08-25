الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية السورية: سوريا تندد "بالتوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق

منذ 40 دقيقة
علم سوريا

علم سوريا

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين أن سوريا تستنكر بشدة ما وصفته “بالتوغل العسكري” الإسرائيلي في ريف دمشق.

وأجرى الجانبان في الآونة الأخيرة محادثات لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.

وجاء في البيان أن “هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال (إسرائيل)”.

وأضاف “تجدد (الوزارة) دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقا لأحكام القانون الدولي”.

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    وول ستريت
    وول ستريت تبدأ التعاملات منخفضة بعد تلميحات بخفض سعر الفائدة الأمريكية
    علم سويسرا
    البريد السويسري يعلق مؤقتا شحنات البضائع إلى أمريكا
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    فوكس نيوز: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن تدنيس العلم الأمريكي

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!