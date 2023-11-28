الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية القطرية: إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا

منذ 13 دقيقة
كتائب القسام أثناء عملية التبادل

كتائب القسام أثناء عملية التبادل

A A A
طباعة المقال

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس إنه يجري إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين من غزة اليوم الثلاثاء وهم “قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية”.

وأضاف الأنصاري “حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين”، مضيفا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء 28\11\2023، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المحتجزين في طريقهم إلى إسرائيل، في حين أشارت القناة السابعة إلى أنهم سينقلون عبر معبر كرم أبو سالم.

وتشمل هذه الدفعة 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المفترض أن يتكرر التبادل بالعدد نفسه غدا الأربعاء 29\11\2023.

من جانبها، نشرت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الـ30 المقرر الإفراج عنهم هذه الليلة، ونصفهم من النساء، والنصف الآخر من الأطفال والفتية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصليب الأحمر الدولي
غزة تحت النار
إعلام إسرائيلي: تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين في غزة إلى الصليب الأحمر
خريطة الإكوادور
غزة تحت النار
نائبة رئيس الإكوادور تقول إنها ستسافر إلى إسرائيل لدعم جهود السلام
أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)
غزة تحت النار
ستولتنبرغ: من المهم الاعتراف بأن الحربان في غزة وأوكرانيا مختلفتان

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة