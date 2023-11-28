الخارجية القطرية: إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس إنه يجري إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين من غزة اليوم الثلاثاء وهم “قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية”.

وأضاف الأنصاري “حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين”، مضيفا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء 28\11\2023، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المحتجزين في طريقهم إلى إسرائيل، في حين أشارت القناة السابعة إلى أنهم سينقلون عبر معبر كرم أبو سالم.

وتشمل هذه الدفعة 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المفترض أن يتكرر التبادل بالعدد نفسه غدا الأربعاء 29\11\2023.

من جانبها، نشرت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الـ30 المقرر الإفراج عنهم هذه الليلة، ونصفهم من النساء، والنصف الآخر من الأطفال والفتية.