متحدث باسم وزارة الخارجية: تعلن قطر تمديد الهدنة في غزة ليومين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية الاثنين تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاثنين إنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين بالشروط نفسها لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام.

وقال مسؤول في حماس في اتصال هاتفي مع رويترز إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة يومين آخرين بالشروط نفسها للهدنة السابقة.