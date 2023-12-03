الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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الخارجية القطرية: قصف الاحتلال لجنوب غزة يصعب جهود إدخال المساعدات

منذ 49 دقيقة
وزارة الخارجية القطرية

وزارة الخارجية القطرية

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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.

وأضاف الأنصاري في حديث مع الجزيرة، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعب جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والمطلوب من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة.

وأكد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بعلاج 1500 مصاب من قطاع غزة وكفالة ما لا يقل عن 3000 يتيم من غزة، مشيرا إلى أن 37 طائرة انطلقت من قطر على متنها 1219 طنا من المساعدات لإغاثة غزة.

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