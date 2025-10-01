الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
الداخلية المغربية: إصابة 286 شخصاً خلال احتجاجات الشبان

منذ ساعة واحدة
إصابة 286 شخصاً خلال احتجاجات الشبان في المغرب

قالت وزارة الداخلية المغربية “إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في العديد من المدن مساء أمس الثلاثاء”.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، واعتقلت الشرطة 409 أشخاص.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب، قبل أن تتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الثلاثاء، في رابع يوم على التوالي من المظاهرات في عدة مدن.

كما أفادت وسائل إعلام مغربية وشهود بأن مئات الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة خلال سعيها لتفريق التجمعات في مدن تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة في جنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق، ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.

    المصدر :
  • رويترز

