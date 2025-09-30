الدولار يتراجع متأثراً بمخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية

تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات، فيما يتأهب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع.

وينتهي التمويل الحكومي غدا الأربعاء في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على اتفاق مؤقت في آخر لحظة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس اليوم من أن السماح بإغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، تتضمن إغلاق برامج مهمة لهم.

وتتوقع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تخفيضا قدره 45 نقطة أساس خلال العام الجاري من المحتمل أن يبدأ بخفض قدرة 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول، مع احتمال كبير لخفض ثان بنهاية العام.

وخلال تعاملات ما بعد الظهر، انخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني مسجلا 147.85 ين، ليواصل بذلك تراجعه بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل تقريرا متابين حول فرص العمل. وحقق الدولار قفزة 2.7 بالمئة، مسجلا أفضل مكاسب ربع سنوية منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 97.78 نقطة، لكنه أنهى الربع الأخير من سبتمبر أيلول على مرتفعا 1.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ يناير كانون الثاني.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1740 دولار، لكنه انخفض 0.4 بالمئة، ليتكبد أكبر خسارة ربع سنوية منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.

وتأثر الدولار سلبا أيضا بمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، والذي انخفض بمقدار 3.6 نقطة ليصل إلى 94.2 هذا الشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا إلى 96.0 نقطة.