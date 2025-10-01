الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسبوع وسط الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، مع بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، ما قد يؤخر صدور بيانات الوظائف المهمة.

انتهى التمويل الحكومي عند منتصف الليل في واشنطن (0400 بتوقيت جرينتش) بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل لاتفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة، فيما أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون أن المجلس سيصوت مجددًا على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، ومن المقرر انعقاد الجلسة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما في ذلك اليورو والين، بنسبة 0.2% إلى 97.635، بعد أن سجل في وقت سابق 97.584، وهو أدنى مستوى منذ الأربعاء الماضي.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس من أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يدفع إدارته لاتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، تشمل إنهاء برامج مهمة. وأعلنت وزارتا العمل والتجارة أن الهيئات الإحصائية التابعة لهما ستتوقف عن نشر البيانات أثناء الإغلاق، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لتحديد احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي ظل غياب البيانات الرسمية، يتجه التركيز إلى مؤشرات القطاع الخاص، مع صدور تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث لاحقًا اليوم.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، إن “الدولار الأمريكي قد يواصل هبوطه إذا أشار الوضع السياسي إلى إغلاق طويل الأمد”، مضيفًا أن “المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة سيزيد الضغط على الدولار”.

وصعد اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1767 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 سبتمبر، بينما انخفض الدولار 0.3% إلى 147.46 ين، لأول مرة منذ 19 سبتمبر، مواصلًا انخفاضه لليوم الثالث على التوالي بنسبة 1.2%.

كما أصبح مسؤولو بنك اليابان أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة أساهي نوجوتشي الذي أشار إلى تزايد الحاجة للتشديد “أكثر من أي وقت مضى”.