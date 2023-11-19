الديمقراطيون يناقشون وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

قال عضوان في الحزب الديمقراطي الأمريكي إن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يناقشون كيفية تهيئة الظروف لتقديم مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل.

وأشار مقال نشره الكتابان “لارا سليغمان وبول ماكليري”، في موقع “بوليتيكو”، يبدو أن هذا النقاش بين الديمقراطيين الرئيسيين أولي، وليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات ستتطور إلى إجراء تشريعي في الكونغرس، لكن مسؤويو البيت الأبيض على علم بالمناقشات، كما قال عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ لموقع “بوليتيكو”، وقد تم تحذيرهم من أن حلفاء الإدارة قد يضغطون علنًا من أجل فرض شروط في المستقبل القريب.

وأضاف السيناتور أن مناقشات “الكابيتول هيل” حول تقييد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة دفعت الديمقراطيين إلى إجراء مناقشات مماثلة حول شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل. قال المشرع: “هذه محادثة لم أسمعها بشكل ملحوظ من قبل – حتى الآن”.

وقال عضو في مجلس النواب، طلب عدم الكشف عن هويته لتفاصيل المناقشات الحساسة، إن الديمقراطيين “يتجهون نحو” الضغط من أجل فرض هذه الشروط بشأن الدعم المستقبلي.

السيناتور بيرني ساندرز استضاف جلسة، الأربعاء للديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما قال أربعة أشخاص مطلعين.

وتحدث شبلي تلحمي، أستاذ “كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند”، إلى المشرعين حول هذه القضايا وأكد عقد الاجتماع.

وقال ثلاثة أشخاص آخرين إن تلحمي كان ضيفا إلى جانب توم فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز ومفاوض السلام السابق في الشرق الأوسط دينيس روس، ولم يستجب أي منهما على الفور لطلبات التعليق.

وقال أحد الأشخاص: “لقد أثيرت شروط المساعدات العسكرية” من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وتأتي المحادثات مع اشتداد القتال في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين – ما يقدر بنحو 11000 قتيل، وفقا للسلطات الصحية في غزة – مما يثير تساؤلات بين حلفاء إسرائيل التقليديين حول الخطوط الحمراء للمساعدات.

لقد تآكل دعم الديمقراطيين الذي لا لبس فيه للجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، متجاوزًا الشكوك التي أظهرها “التقدميون” في الحزب بالفعل بشأن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل.

إذا انضم الديمقراطيون الأكثر اعتدالاً إلى الدعوات المطالبة بشروط المساعدات المقدمة لإسرائيل، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في الوقوف بقوة إلى جانب إسرائيل أثناء انتقامها من حماس.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المنظمات الإنسانية إن مكاتبها تعرضت للقصف وقتل موظفوها نتيجة الاشتباكات. كما أن المرافق الطبية تحت الحصار وتعاني من نقص الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وفي دعوة لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال 13 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ في بيان مشترك: “لقد كنا نراقب عن كثب الحرب في غزة ونعتقد أنه يجب القيام بالمزيد لحماية حياة المدنيين”، إن عدم حماية المدنيين غير المقاتلين يخاطر بتصعيد كبير للصراع في المنطقة ويلحق أضرارا جسيمة بآفاق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إذا تحولت ادعمه تحالفه الوثيق لإسرائيل خلال انتقامها من حماس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي أودى بحياة 1200 شخص، وهذا من شأنه أن يرضي التقدميين في الكونغرس الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار.

ورفض البنتاغون التعليق. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: “لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها”.

ولم يستقر الديمقراطيون على كيفية أو حتى ما إذا كانوا سيضغطون من أجل فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل. لكن كلا المشرعين قالا إن المحادثات الحالية تدور حول استخدام السلطات القائمة مثل تفعيل “قانون ليهي”، الذي يحظر إرسال الأموال إلى البلدان التي توجد بها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية. وأقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار هدد بايدن باستخدام حق النقض عليه لأنه لم يتضمن تمويل أوكرانيا، من بين أولويات أخرى.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، طلب عدم ذكر اسمه للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة، إنه “من غير المرجح” أن تضع الإدارة شروطا على مساعداتها لإسرائيل.

وأضاف: «من الصعب للغاية فرض شروط على المساعدات العسكرية، فكيف ستضمنها وكيف ستبنيها؟.

وقال المسؤول السابق: “لا سيما في هذه الحالة، لسنا في وضع يسمح لنا بإرشاد صديق وحليف حقًا… اقترح عليهم، نعم. حثهم، نعم، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مساعداتنا مشروطة.

ويأتي بعض هذا الضغط من حلفاء الولايات المتحدة. حيث قالت أليسيا كيرنز، عضو البرلمان البريطاني المحافظ ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، “من المهم للغاية أن تكون هناك قيود” على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل، مشيرة إلى ارتفاع معدل الضحايا المدنيين عندما تضرب إسرائيل هدفًا لحماس.

ودافعت إسرائيل عن عمليتها في مستشفى الشفاء، مدعية أن حماس قامت ببناء أنفاق ومركز قيادة تحتها. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تمتلك معلومات استخباراتية خاصة بها تدعم تأكيد إسرائيل. ويبدو أن العملية مستمرة في المستشفى، رغم أن الاتصالات داخل غزة محدودة.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية إنشاء مناطق آمنة في جنوب غزة من شأنها أن تسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية أكبر وبعيدًا عن تبادل إطلاق النار. وهناك أيضًا مفاوضات جارية بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار، على الرغم من أن هذه المفاوضات تبدو وكأنها توقفت في الأيام الأخيرة.