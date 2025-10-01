الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة

قال الديوان الأميري القطري في بيان “إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خطة الأخير لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن الأمير “جدد… التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام، معبرا سموه عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني”.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة، بحسب وثيقة نشرت اليوم الأربعاء، وجاء فيها أن بإمكان القوات الأمريكية التدخل للدفاع عن الدولة الخليجية الحليفة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إن الدوحة ترحب بأمر ترامب وتصفه بأنه علامة فارقة في تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الثنائي.

ويأتي الأمر التنفيذي، الذي يبدو أنه يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة تجاه قطر، بعد أن شنت إسرائيل الشهر الماضي غارة على الدوحة بهدف اغتيال قياديين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتسببت الغارة في إثارة حالة من الارتباك في واشنطن نظرا للعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. وأخطرت إسرائيل إدارة ترامب بالهجوم قبل قليل من شنه.

* تعهد بالرد

صدرت الوثيقة بتاريخ يوم الاثنين، وهو اليوم الذي استضاف فيه ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض وقدم فيه مقترحا لإنهاء الحرب في غزة. ولعبت قطر دورا محوريا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس بشأن الحرب.

ونص الأمر التنفيذي على أن “واشنطن ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام ولأمن الولايات المتحدة”.

وجاء أيضا في الأمر التنفيذي “في حالة وقوع هجوم على هذا النحو، ستتخذ الولايات المتحدة كافة التدابير القانونية والملائمة، بما في ذلك تدابير دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية إذا لزم الأمر، وذلك للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار”.

وأشارت الوثيقة إلى أن كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الأمريكيين سيواصلون وضع خطط للطوارئ مع قطر لضمان الاستجابة السريعة في حالة وقوع أي هجوم.

* هدية الطائرة القطرية

يجوز للرئيس الأمريكي التفاوض على معاهدات الدفاع الجماعي مثل التي أنشئ بموجبها حلف شمال الأطلسي، لكنها تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ لتصبح قانونا. ويحق لأي رئيس أمريكي في المستقبل إلغاء أمر تنفيذي، ومن غير الواضح ما الذي سيجبر الولايات المتحدة على الوفاء بالالتزام.

ويتجاوز الأمر الذي أصدره ترامب أمرا مماثلا أصدره سلفه جو بايدن في 2022 ويصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مما يسمح بزيادة التعاون العسكري، لكنه لا يعد بالدفاع عن قطر إذا تعرضت لهجوم.

ولم ترد الولايات المتحدة عسكريا عندما تعرضت قطر لهجوم من إيران في يونيو حزيران بعد الهجمات الأمريكية على منشآت نووية في إيران.

وقبلت إدارة ترامب في مايو أيار رسميا طائرة بوينج 747 الفاخرة هدية من قطر، ويعمل الجيش على إعدادها لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة لنقل ترامب. ورفض ترامب المخاوف القانونية والأخلاقية بشأن إهداء الطائرة.

وزار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي، وقال إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون دفاعي مع قطر.