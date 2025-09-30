الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة مدعومة بمخاوف من إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية، في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقدم على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3845.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3871.45 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3873.20 دولار.

وقال تاي وونغ، وهو متعامل مستقل في المعادن “يظهر الذهب مرونة ملحوظة مجددا إذ استرد بسهولة خسائره المبكرة بعد بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال لن تحول دون خفض آخر لأسعار الفائدة خلال شهر”.

وأضاف “الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة الأمريكية يزيد حالة عدم اليقين ويعزز الدعوات إلى شراء الذهب”.

وزادت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس آب بينما انخفض التوظيف، مما يتماشى مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن المتداولين يتوقعون حاليا بنسبة 97 بالمئة أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أكتوبر تشرين الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 46.62 دولار للأوقية ولكنها ارتفعت 17.3 منذ بداية الشهر. وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1576.75 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1252.39 دولار.