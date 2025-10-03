الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع السابع

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر الجمعة في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعوما بتوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولار.

وامتد الإغلاق الحكومي الأمريكي لليوم الثاني أمس الخميس 2\10\2025 مما قد يؤخر بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمزمع صدوره اليوم الجمعة.

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إن البنك المركزي الأمريكي اتخذ الاحتياطات المناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل من خلال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه بحاجة إلى توخي “الحذر” قبل المضي في التيسير النقدي.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق خفضا شبه مؤكد بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ويعد الذهب عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المعدن 47 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.