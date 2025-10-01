الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يقترب من مستويات قياسية مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2025 7:57 صباحًا
الذهب. رويترز

الذهب. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع اقتراب الولايات المتحدة من إغلاق حكومي، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة، في حين دعمت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة توقعات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,861.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، وسجل ارتفاعًا شهريًا بنحو 12% في سبتمبر، وهو أكبر مكسب شهري منذ أغسطس 2011. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,888.80 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء في تمرير تشريع لتمديد التمويل الحكومي، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص القوى العاملة الحكومية بشكل إضافي. وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لقرارات السياسة النقدية.

وتدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة توقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة، فيما يزدهر الذهب كوسيلة تحوط تقليدية ضد حالة عدم اليقين، لا سيما في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3,871.45 دولار في 30 سبتمبر. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولار للأوقية، والبلاatinum عند 1,573.76 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1,252.25 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصنع تسييل الغاز التابع لمشروع سخالين-2 في بريجورودنوي بروسيا في صورة من أرشيف رويترز.
روسيا تعتزم تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين من خلال تطوير مشروعين جديدين
شعار إي. إيه سبورتس
صفقة تاريخية: استحواذ سيلفر ليك والصندوق السعودي على إلكترونيك آرتس بقيمة 55 مليار دولار
قوات أمن مغربية تلقي القبض على شاب في الرباط يوم 29 سبتمبر أيلول 2025-رويترز
«جيل زد 212» يقود احتجاجات واسعة في عدة مدن مغربية

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل