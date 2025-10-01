الذهب يقترب من مستويات قياسية مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع اقتراب الولايات المتحدة من إغلاق حكومي، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة، في حين دعمت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة توقعات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,861.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، وسجل ارتفاعًا شهريًا بنحو 12% في سبتمبر، وهو أكبر مكسب شهري منذ أغسطس 2011. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,888.80 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء في تمرير تشريع لتمديد التمويل الحكومي، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص القوى العاملة الحكومية بشكل إضافي. وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لقرارات السياسة النقدية.

وتدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة توقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة، فيما يزدهر الذهب كوسيلة تحوط تقليدية ضد حالة عدم اليقين، لا سيما في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3,871.45 دولار في 30 سبتمبر. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولار للأوقية، والبلاatinum عند 1,573.76 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1,252.25 دولار.