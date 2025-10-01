الذهب يلامس ذروة جديدة مع إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد رهانات خفض الفائدة

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد مدعومة بضعف الدولار والطلب على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3866.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3892.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير المحلل لدى شركة ماريكس “تعرض الدولار لضغوط لأنه عادة ما يسبب الإغلاق الحكومي مزاجا سلبيا للغاية تجاه الولايات المتحدة ويكون الدولار وأسواق الأسهم الأمريكية من بين الضحايا”.

وأضاف أن ضعف تقرير الوظائف الصادر عن إيه.دي.بي “لن يساعد الدولار أيضا. وهناك سبب آخر، وهو تباطؤ الاقتصاد، مما يعني انخفاض أسعار الفائدة، كل هذه الأمور تصب في صالح الذهب”.

وتراجعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، بعد انخفاضها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 50 الف وظيفة بعد زيادة بلغت 54 ألفا في أغسطس آب.

وأغلقت الحكومة الأمريكية أجزاء كبيرة من عملياتها، مما قد يعرض آلاف الوظائف الاتحادية للخطر، بعد أن حالت الانقسامات الحزبية دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 47.33 دولار للأونصة مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1566.30 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1239.97 دولار.