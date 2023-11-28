الرئاسة التركية: أردوغان يبلغ غوتيريش بأنه يجب محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده غدا الأربعاء، قال أردوغان لجوتيريش إن “إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي”، حسبما ذكر مكتب الرئاسة.

وفي المقابل قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء إن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية “تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال العاهل الأردني الذي دعا مرة أخرى إلى إنهاء الحرب إن “حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك”.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي مشترطا عدم نشر هويته إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن ذلك يشمل إجراء مناقشات حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.