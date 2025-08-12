الرئيس الأوكراني: تحدثت هاتفيا إلى أمير قطر

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم قبل القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وأضاف في خطاب مسائي للأمة “أطلعت (الأمير) على جميع مناقشاتنا مع شركائنا، والخطوات الممكنة”.

من زاوية آخرى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن السلام غير العادل في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى سيطرة القوات الروسية على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “السلام المُصطنع، وليس الحقيقي، لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على الاستيلاء على المزيد من الأراضي”.

وفي وقت سابق قال زيلينسكي إن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على بلاده، قبل أيام فقط من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي دون تحديد الموقع “نرى أن الجيش الروسي لا يستعد لإنهاء الحرب. بل على العكس، يجري تحركات تشير إلى استعدادات لعمليات هجومية جديدة”.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.