الرئيس الأيرلندي يدعو لتشكيل قوة أممية لضمان وصول المساعدات إلى غزة

طالب الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، بتشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “RTE 1” الأيرلندية الرسمية، الأحد.

وشدد على ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول الأمين العام الأممي، بموافقة نسبة معينة من الأعضاء (بالجمعية العامة للأمم المتحدة)، أن يدعو لتشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى لو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطة النقض (الفيتو).

ووصف هيغينز، الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة بأنها “فترة مأساوية” من تاريخ العالم.

وتابع: “نحن في لحظة استثنائية، إذ يوجد 3 أعضاء في الحكومة (الإسرائيلية/ لم يسمهم) لا يكترثون بالقانون الدولي وينتهكونه علنا”.

الرئيس الأيرلندي الذي يستعد للتنحي عن منصبه الذي شغله منذ 2011، أكد أن “عالم اللامساءلة” هو أخطر تهديد للديمقراطية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخله في المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، إذ تسمح فقط بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا، حتى الأحد.