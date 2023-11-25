السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس السويسري يصل إلى كييف لحضور قمة حول الأمن الغذائي

منذ 11 دقيقة
نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه في منشور على منصة إكس إنه وصل إلى كييف اليوم السبت 25\11\2023 للقاء نظيره الأوكراني وحضور قمة دولية حول الأمن الغذائي.

تستضيف أوكرانيا قمة دولية لدعم جهودها لتصدير الحبوب على الرغم من الحصار الروسي المستمر على البحر الأسود، وهو طريق التصدير الرئيسي لها.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.

وقال زيلينسكي إن الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة هولودومور التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933، عمل من أعمال “الإرهاب المتعمد”.

أفاد شاهد بأن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة ضرب مناطق مختلفة في العاصمة الأوكرانية اليوم السبت 25\11\2023، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة تم إسقاطها أصابت مساكن ومباني أخرى مما أدى إلى إصابة شخصين.

وكتب كليتشكو على تيليغرام أن الشظايا أصابت مباني سكنية في ثلاث مناطق على الأقل في كييف.

وأضاف أن شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها تسببت في اشتعال حريق في حضانة أطفال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسيرة المحررة حنان البرغوثي أم عناد (الأناضول)
غزة تحت النار
أسيرات مُحرّرات من السجون الإسرائيلية: أوضاع لا يحتملها إنسان
مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
غزة تحت النار
بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"
خالد مشعل
غزة تحت النار
بعد مرور 50 يوماً على الحرب.. خالد مشعل: الحركة أعدت العدة لحرب طويلة

الأكثر قراءة

خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله