الرئيس السويسري يصل إلى كييف لحضور قمة حول الأمن الغذائي

نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه في منشور على منصة إكس إنه وصل إلى كييف اليوم السبت 25\11\2023 للقاء نظيره الأوكراني وحضور قمة دولية حول الأمن الغذائي.

تستضيف أوكرانيا قمة دولية لدعم جهودها لتصدير الحبوب على الرغم من الحصار الروسي المستمر على البحر الأسود، وهو طريق التصدير الرئيسي لها.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.

وقال زيلينسكي إن الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة هولودومور التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933، عمل من أعمال “الإرهاب المتعمد”.

أفاد شاهد بأن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة ضرب مناطق مختلفة في العاصمة الأوكرانية اليوم السبت 25\11\2023، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة تم إسقاطها أصابت مساكن ومباني أخرى مما أدى إلى إصابة شخصين.

وكتب كليتشكو على تيليغرام أن الشظايا أصابت مباني سكنية في ثلاث مناطق على الأقل في كييف.

وأضاف أن شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها تسببت في اشتعال حريق في حضانة أطفال.