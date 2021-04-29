الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات في مدينة القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميًا رفضها إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال عباس إن ”تل أبيب تذرعت بعدم وجود حكومة لديها من أجل البت بالسماح في إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة“.

وأضاف، خلال كلمة في افتتاح اجتماع بحضور فصائل فلسطينية، أن ”الاتحاد الأوروبي طلب إصدار مراسيم بإجراء الانتخابات، وأعرب عن دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية“.

وتابع: ”كنا ننتظر جوابا من أوروبا ووسعنا الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، وكنا ننتظر أن نسمع موقفا حول إجراء الانتخابات، وأرسلنا رسائل مكتوبة للوفاء بالوعود بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، ولم يأتِ جواب“.

وأشار إلى أن ”الاتحاد الأوروبي أعرب عن إحباطه من أن الإسرائيليين لم يقدموا جوابا حول إجراء الانتخابات في القدس، حيث أبلغتهم إسرائيل بموافقتها على إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية دون القدس“.

وأوضح عباس أن ”إسرائيل أرسلت رسالة بأنها لا تستطيع إعطاء إجابة حول إجراء الانتخابات في القدس؛ لأنه ليس لديها حكومة لتقرر“، في إشارة لانشغال إسرائيل بتشكيل الحكومة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن ”الحكومة الإسرائيلية تصدر يوميا قرارات لاستمرار الاستيطان“، لافتا إلى أنها أرسلت رسالة في وقت سابق بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس.

ولفت إلى أن إسرائيل هددت باعتقال رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، حال زيارته لمدينة القدس.

وفي إشارة إلى نيته تأجيل الانتخابات، قال عباس: ”عندما تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس بعد أسبوع سنذهب لإجراء الانتخابات في القدس، لأن الانتخابات تثبيت للحق الفلسطيني في مدينة القدس“.

وأشار إلى أن إسرائيل عرقلت أي نشاط انتخابي في مدينة القدس، وهي تعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوا إجراء الانتخابات دونها.

وحضر الاجتماع إلى جانب حركة فتح، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فيما قاطعته حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وستعقد الفصائل الفلسطينية جلسة مغلقة لمناقشة تطورات ملف الانتخابات، على أن يليها بيان ختامي يتضمن القرارات التي ستصدر عن هذه الجلسة.