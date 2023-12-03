الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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الرئيس الكولومبي يصف هجمات إسرائيل على غزة بأنها "ممارسات نازية"

منذ 33 دقيقة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

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انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قصف الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بالممارسات النازية.

وقال بيترو في تدوينة له عبر منصة إكس “إنهم يقولون إن هذه ليست نازية؛ قَتل 5300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية، رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأرفق بيترو  تغريدته بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وسبق لبيترو أن وصف الغارات الإسرائيلية على غزة بالنازية، وقال إن غزة تشهد إبادة جماعية.

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