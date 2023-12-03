الرئيس الكولومبي يصف هجمات إسرائيل على غزة بأنها "ممارسات نازية"

انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قصف الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بالممارسات النازية.

وقال بيترو في تدوينة له عبر منصة إكس “إنهم يقولون إن هذه ليست نازية؛ قَتل 5300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية، رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأرفق بيترو تغريدته بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

Dicen que esto no es de Nazis. Asi no le guste a la conciencia occidental estos hechos, el exterminio de 5.300 niños y niñas pañestinos es de Nazis, repito de NAZIS. https://t.co/BYlnSdiF0T — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2023

وسبق لبيترو أن وصف الغارات الإسرائيلية على غزة بالنازية، وقال إن غزة تشهد إبادة جماعية.