الرياض: ممارسات الاحتلال في الأقصى تُقوّض جهود السلام وتؤجج الصراع

نددت وزارة الخارجية السعودية بممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية بحق المسجد الأقصى، وأكدت أن هذه الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.

وشددت السعودية على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة.

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 1251 مستعمرا، يتقدمهم وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحموا صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى.

ووفق دائرة الأوقاف،”قاد بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب “الليكود” الإسرائيلي عميت هاليفي”.

وأشارت إلى أن “المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات، وصراخا بكل أرجاء المسجد”، لافتة إلى أن”المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل”.

وطبقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “دعت منظمات الهيكل الاستعمارية المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية بذكرى خراب الهيكل”.

وحسب محافظة القدس، “تُعد الذكرى هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات الهيكل لجعل يوم الثالث من أغسطس هو يوم الاقتحام الأكبر، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة”.

ولفتت الوكالة إلى أن “هذا التصعيد يترافق مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحلّ الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة تمهد لفرض وقائع جديدة بالقوة، خصوصًا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه المسجد في مايو الماضي بأن الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل، في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم”.

وفي السياق، دعا بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة خلال زيارة إلى جبل الهيكل في القدس، اليوم الأحد.

وفي رسالة فيديو، تم نشرها خلال زيارته، أشار بن غفير إلى لقطات تم نشرها أمس السبت لمحتجزين إسرائيليين في غزة، والتي قال إنه يتم استخدامها من قبل حركة حماس لممارسة ضغط على إسرائيل.

وردا على ذلك، قال إن إسرائيل يتعين عليها أن “تحتل قطاع غزة بأكمله اليوم وتعلن السيادة الكاملة”، مضيفا أن السكان الفلسطينيين “يتعين تشجيعهم على الهجرة بشكل طوعي”.

وكثيرا ما تواجه إسرائيل اتهامات من قبل منتقدين بالمضي قدما فيما وصفوه بسياسة “التطهير العرقي” في قطاع غزة، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الإسرائيلية.