الزعيم الشيشاني قديروف: مقاتلو فاغنر السابقون يتدربون مع قواتنا جنوب روسيا

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الاثنين إن مجموعة كبيرة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة السابقين بدأت التدريب مع قوات خاصة من منطقة الشيشان بجنوب روسيا.

ولعبت فاغنر دورا بارزا في بعض أعنف المعارك في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مستقبلها صار موضع تساؤل عندما قُتل رئيسها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة في أغسطس\آب بعد شهرين من قيادته تمردا قصيرا ضد مؤسسة الدفاع الروسية.

وقال قديروف في رسالة عبر تيليغرام إن مجموعة كبيرة من مقاتلي فاغنر السابقين يخضعون لتدريبات مكثفة مع قوات أحمد الخاصة.

وأضاف “أنا سعيد لأن مقاتلين يتمتعون بخبرة قتالية ممتازة وأثبتوا أنفسهم كمقاتلين شجعان وأكفاء انضموا اليوم إلى صفوف وحدة (أحمد)”.

ونشر مقطع فيديو، مصحوبا بموسيقى مثيرة، يظهر جنودا في تدريبات قتالية وبعضهم يرتدي شارة فاغنر.

ولم يتضح عدد رجال فاغنر الذين شاركوا في التدريب أو ما إذا كان أي منهم سيبقى مع القوات الشيشانية بعد انتهائه.