الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الزعيم الشيشاني قديروف: مقاتلو فاغنر السابقون يتدربون مع قواتنا جنوب روسيا

منذ ساعة واحدة
رمضان قديروف

رمضان قديروف

A A A
طباعة المقال

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الاثنين إن مجموعة كبيرة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة السابقين بدأت التدريب مع قوات خاصة من منطقة الشيشان بجنوب روسيا.

ولعبت فاغنر دورا بارزا في بعض أعنف المعارك في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مستقبلها صار موضع تساؤل عندما قُتل رئيسها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة في أغسطس\آب بعد شهرين من قيادته تمردا قصيرا ضد مؤسسة الدفاع الروسية.

وقال قديروف في رسالة عبر تيليغرام إن مجموعة كبيرة من مقاتلي فاغنر السابقين يخضعون لتدريبات مكثفة مع قوات أحمد الخاصة.

وأضاف “أنا سعيد لأن مقاتلين يتمتعون بخبرة قتالية ممتازة وأثبتوا أنفسهم كمقاتلين شجعان وأكفاء انضموا اليوم إلى صفوف وحدة (أحمد)”.

ونشر مقطع فيديو، مصحوبا بموسيقى مثيرة، يظهر جنودا في تدريبات قتالية وبعضهم يرتدي شارة فاغنر.

ولم يتضح عدد رجال فاغنر الذين شاركوا في التدريب أو ما إذا كان أي منهم سيبقى مع القوات الشيشانية بعد انتهائه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إبراهيم رئيسي
موقع: الرئيس الإيراني سيسافر إلى السعودية الأسبوع المقبل
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
طوفان الأقصى
إسرائيل تعلن عن المرحلة الثانية من حربها على غزة.. ومعركة الأنفاق تنطلق
جيش الإحتلال بالضفة الغربية
طوفان الأقصى
وزارة الصحة: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
الولايات المتحدة - لبنان
تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان