السجن 5 سنوات لأمرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة

منذ 4 دقائق
شرطة ولاية تكساس

قضت محكمة أمريكية بالسجن خمس سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة أمريكية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات في حادثة وقعت في مايو\أيار 2024.

وقالت الشرطة المحلية إن الدافع وراء الجريمة هو التحيز العنصري.

وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة سي.بي.إس نيوز وصحيفة فورت وورث ستار تيليجرام تقارير بشأنها أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.

ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات ضد المسلمين والعرب واليهود الأمريكيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في عام 2023.

ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس. وتشاجرت وولف مع والدة الطفلة.

وذكر تقرير الشرطة أن الأم كانت أيضا في المسبح مع ابنها ذي الأعوام الستة، وسألت وولف من أين هم.

وقال التقرير إن وولف حاولت إغراق الطفلة الصغيرة وجذب الطفل. وأخرجت الأم ابنتها من الماء وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.

    المصدر :
  • رويترز

